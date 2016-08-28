بـ9 نصائح .. حافظي على جمال شعرك المصبوغ

تعشق المرأة التجديد في شكلها كل حين، فنراها تقص شعرها تارة، وتارةً أخرى تغير لونه، ومع تغيير لون الشعر باستخدام الصبغة تبدأ الإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحفاظ على لون الصبغة زاهيًا لأطول فترة ممكنة.

ولذلك، تعرض لك «ONA» أهم 9 نصائح للحفاظ على جمال شعرك ولون صبغته لمدة طويلة :

1- قللي غسل شعرك

للماء تأثير سلبي على لون الشعر المصبوغ، فمع تكرار تعرض الشعر له، يبدأ لون الصبغة بالبهتان ثم الزوال، وهو عكس ما نرغب فيه، الحل الوحيد لهذه المشكلة هو استخدام الشامبو الجاف المخصص للشعر المصبوغ قدر الإمكان، لضمان الحفاظ على لون الصبغة.

2- استخدمي شامبو وبلسم للشعر الملون

إذا لم تتمكني من الحصول على الشامبو الجاف، فالبديل المثالي له هو الشامبو والبلسم المخصصان للشعر المصبوغ، لأن تكوين هذه المنتجات يحتوي على العناصر التي تحافظ على لون الصبغة، وتفتقر للكبريتات التي تحتوي على الأملاح، ما يجعلها تتسبب في زوال اللون الزاهي للصبغة سريعًا.

3- بعد صبغ الشعر، انتظري يومين على الأقل قبل غسله

من أكبر الأخطاء التي تقع فيها المرأة هو غسل الشعر بالشامبو بعد صبغه مباشرة، الوضع المثالي يكمن في الانتظار لمدة لا تقل عن يومان قبل أن تعرضي شعرك للماء والشامبو.

4- اغسلي شعرك بالماء البارد

عند غسل الشعر، تجنبي الماء الساخن واستبدليه بالبارد أو الفاتر، فالماء الساخن يساعد على تمدد مسام الشعر، وبالتالي تتخلص الشعرة من الصبغة بصورة أسهل وأسرع وهو عكس ما تريدين.

5- استخدمي البلسم بعد كل غسلة

لا تهملي استخدام بلسم الشعر الخاص بالشعر المصبوغ بعد كل استخدام للشامبو، فالبلسم يجعل شعرك سهل التسريح وأكثر لمعانًا.

6- ضعي حمامًا زيتيًا دافئًا على شعرك المصبوغ

هذا الحل المنزلي السحري، يجعل شعرك أكثر صحة ويحافظ على لونه أكثر لمعانًا، ضعي الزيت على الشعر ولفيه ووضعه في غطاء الرأس البلاستيكي، الذي يستخدم لحماية الشعر من الماء عند الاستحمام، ومن ثم ضعي فوقه فوطة ساخنة لتسخينه أو مرري هواء السيشوار الدافئ عليه، ومن ثم اتركيه لمدة نصف ساعة أو ساعة كاملة، وبعد ذلك، اتركي شعرك يبرد في هواء الغرفة ومن ثم اشطفيه بماء فاتر.

7- استخدمي منتجات تحمي شعرك من حرارة السيشوار والمكواة

الحرارة هي عدو الشعر الأول، وخصوصًا الشعر المصبوغ ، لذلك استخدمي المنتجات المخصصة للاستخدام قبل السيشوار، لتتمكني من حماية شعرك من حرارته، وتأكدي أيضًا من أن يكون شعرك جافًا تمامًا قبل تصفيفه بالسيشوار وفرده بمكواة الشعر.

8- تناولي فيتامينات لتغذية شعرك

خصوصًا فيتامين “c” الذي يغذي بصيلات الشعر، ويجعل فروة الرأس صحية، ما يساعد على الحفاظ على شعرك أكثر صحة ولمعانًا، وهو ما يجعل صبغتك تبدو جديدة.

9- استخدمي سيروم أو مرطبًا ليحفظ شعرك من أشعة الشمس فوق البنفسجية

أشعة الشمس تتسبب في بهتان لون الصبغة، لذلك ننصحك باستخدام منتجات الشعر، التي تحمي من أشعة الشمس، كما ننصحك بتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان، عن طريق ارتداء كاب أو سكارف صغير.

وأخيرًا، اتباعك لهذه النصائح يجعل صبغتك تدوم لفترة أطول، وتحافظ على نضارتها ولمعانها لعدة أسابيع.