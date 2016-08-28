انتحار شاب…شنق نفسه بمنزله ببورسعيد

أقدم شاب علي الانتحار و قام بأعداد حبل ووضع نفسه في النق و دلي بنفسه من علي كرسي بصالة منزله بمنطقة السدي متولي بحي الضواحي.

مان الاهالي قد طرقوا باب منزله عدة مرات و فور فتحهم للباب وجدوا جثته ملاة من أعلي السقف بعمارة رقم 95 بمنطقة اليد متولي بحي الضواحي.

و علي الفور انتقلت مباحث الضواحي إلي المنزل و ابلغت النيابة العامة ,و تبين من تحريات المباحث أن الشاب و يدعي ا،م،د يمر بظروف مالية صعبة و إنه يعمل بمنطقة الاستثمار و متزوج و لديه بنتين.

أمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة و التصريح بدفن الجثة و عمل التحريات حول أسباب إقدام الشاب علي الانتحار.