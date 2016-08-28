البيان وهيئة المعرفة تطلقان حملة #أمل_جديد_عام_سعيد

أطلقت هيئة المعرفة في دبي ، بالتعاون مع صحيفة " البيان " حملة لرصد أحلام وطموحات الطلاب وأولياء أمورهم للعام الدراسي الحالي ، عبر وسم #أمل_جديد_عام_سعيد .

تحاول المبادرة تحفيز الجمهور على الإجابة عن التساؤلات التالية : ما هي آمالك للعام الدراسي الجديد؟ ، وهل تريد أن تتعرف إلى المزيد من الأصدقاء؟. وهل تطمح إلى أن تكون مصدر إلهام لطلبتك ليقدموا أفضل ما لديهم ؟ هل تحرص على صحة وسعادة أطفالك في مدرستهم؟

وقالت هيئة المعرفة : " نحن نحتفل معاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد 2016/2017، ونود أن تشاركنا رغباتك وأحلامك في صحبة مدرستك للشهور الثمانية المقبلة باستخدام وسم #أمل_جديد_عام_سعيد " .

يذكر أن باب المشاركة في الحملة مفتوح أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في دبي ، وكل ما عليهم فعله كتابة التدوينات أو رفع الصور والفيديوهات القصيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وفيسبوك.

وسوف تقوم الهيئة بجمع المشاركات في فيلم كامل، وسوف تعرضها مرة أخرى في يونيو 2017 لمعرفة ما إذا ما كان الجميع قد حقق آماله للعام الدراسي الجديد ، لا تنسوا إضافة وسم #أمل_جديد_عام_سعيد ، تنتهي الحملة يوم الخميس.