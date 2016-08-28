أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

البيان وهيئة المعرفة تطلقان حملة #أمل_جديد_عام_سعيد

Google+ Print
البيان وهيئة المعرفة تطلقان حملة #أمل_جديد_عام_سعيد البيان وهيئة المعرفة تطلقان حملة #أمل_جديد_عام_سعيد

أطلقت هيئة المعرفة في دبي ، بالتعاون مع صحيفة " البيان " حملة لرصد أحلام وطموحات الطلاب وأولياء أمورهم للعام الدراسي الحالي ، عبر وسم  #أمل_جديد_عام_سعيد .

تحاول المبادرة تحفيز الجمهور على الإجابة عن التساؤلات التالية : ما هي آمالك للعام الدراسي الجديد؟ ، وهل تريد أن تتعرف إلى المزيد من الأصدقاء؟. وهل تطمح إلى أن تكون مصدر إلهام لطلبتك ليقدموا أفضل ما لديهم ؟ هل تحرص على صحة وسعادة أطفالك في مدرستهم؟

وقالت هيئة المعرفة : " نحن نحتفل معاً بانطلاقة العام الدراسي الجديد 2016/2017، ونود أن تشاركنا رغباتك وأحلامك في صحبة مدرستك للشهور الثمانية المقبلة باستخدام وسم #أمل_جديد_عام_سعيد " .

يذكر أن باب المشاركة في الحملة مفتوح أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في دبي ، وكل ما عليهم فعله كتابة التدوينات أو رفع الصور والفيديوهات القصيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وفيسبوك.

وسوف تقوم  الهيئة بجمع المشاركات في فيلم كامل، وسوف تعرضها مرة أخرى في يونيو 2017 لمعرفة ما إذا ما كان الجميع قد حقق آماله للعام الدراسي الجديد ، لا تنسوا إضافة وسم #أمل_جديد_عام_سعيد ، تنتهي الحملة يوم الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية