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6 طرق طبيعية لعلاج انسداد الأذن.. أهمها زيت الثوم وبخار الماء

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6 طرق طبيعية لعلاج انسداد الأذن.. أهمها زيت الثوم وبخار الماء 6 طرق طبيعية لعلاج انسداد الأذن.. أهمها زيت الثوم وبخار الماء

>كتبت آلاء الفقى

ذكر  تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض العلاجات المنزلية التى تساعد فى علاج الأذن المسدودة،  وتشمل الآتى:

 

1.زيت الثوم: واحد من أفضل المضادات الحيوية، فعند إضافة من 3 إلى 4 فصوص من الثوم إلى ملعقة من زيت المستردة وتعرضيها للحرارة فترة من الوقت، ثم يتم تركها تبرد ويوضع منها بضع قطرات فى الأذن سواء كان ذلك لتخفيف الألم أو التغلب على انسداد الأذن .

 

2.زيت الزيتون:فمن الممكن أخذ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتعريضه للحرارة فترة من الوقت، وتركه حتى يبرد، ويوضع منه بضع قطرات فى الأذن مما يعد أفضل علاج للأذن المسدودة .

 

3.  زيت اللافندر:من خلال وضع  بضع قطرات من زيت اللافندر إلى الماء المغلى، ويتم استنشاق البخار ويكون ذلك عن طريق تغطية رأسك بالمنشفة، فهذه واحدة من طرق بسيطة للتخلص من الأذن المسدودة.

 

4.بخار الماء:من الممكن ترك الماء يغلى لعدة مرات، وتعريض الأذن للبخار، فهذا يساعد على تخفيف شمع الأذن ويعالج انسداد الأغشية المخاطية .

 

5.التثاؤب:  فعند التثاؤب من الممكن الضغط على الأذن فهذا يساعد على علاج انسداد الأذن بشكل طبيعى.

 

6.تناول شوربة دافئة: واحدة من أفضل الطرق للتخلص من انسداد الأذن بشكل طبيعى، مما يجعل مخاط الأذن لينا ويتم إزالته. 


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