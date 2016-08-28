تقرير في الجول - رونالدو الجديد.. وفرصة أخيرة للظهور

سيكون المهاجم البرازيلي أندريه فيليب أمام فرصة أخيرة لإثبات أحقيته بلقب "رونالدو الجديد" وذلك بعد إنتقاله إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي وذلك لتعوي المهاجم المتوقع خروجه إسلام سليماني إلى ليستر سيتي خلال الأيام المقبلة.

المهاجم صاحب الـ25 عاما ظهر في سانتوس في 2009 أمام الساحر نيمار الذي خطف كل الأضواء في تلك الفترة ولكن النجم الثاني والهداف التالي له كان أندري قلب الهجوم الذي توقع له الكثيرين النجاح كما هو حال نيمار.

28 هدف سجلهم اللاعب في موسمين و51 مباراة بقميص سانتوس ليأتي دينامو كييف الأوكراني الذي كان يريد بناء فريق قوي خلال تلك الفترة ليتعاقد مع اللاعب بـ8 مليون يورو لدعم خطه الأمامي.

رونالدو الجديد جاءت بسبب ظهور اللاعب في الفترة التي كانت البرازيل تنتظر ظهور خليفة الظاهرة البرازيلية وأندريه كان يمتلك المقومات الخام من قدرة على إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء والتمركز المميز أمام المرمى الذي يجعله خطرا على أي دفاعات يواجهها.

البيئة الأوكرانية لم تكن مناسبة لأندريه ففي النصف الاول من موسم 2010-2011 لم يظهر مع الفريق سوى في 9 مباريات لم يسجل فيهم أي أهداف ولم يصنع سوى هدف وحيد ليتم إعارته إلى بوردو الفرنسي لقضاء النصف الثاني من الموسم والذي لم يكن أفضل حالا فلم يظهر سوى في 8 مناسبات بدون أي تأثير يذكر.

اللاعب قرر العودة إلى البرازيل مرة أخرى بعد موسم أوروبي فاشل فتمت إعارته إلى أتليتكو مينيرو الذي قام بشراءه بعد موسم واحد وذلك رغم تسجيله لـ7 أهداف في 22 مباراة.

أربعة أعوام ظل اللاعب على ذمة نادي أتليتكو مينيرو تمت إعارته خلالها إلى سانتوس وسبورت روسيف وفاسكو دي جاما قبل أن يرحل إلى كونريثيانز بداية العام الحالي وينتقل إلى سبورتينج لشبونة هذا الصيف.

ستة أهداف فقط سجلهم اللاعب مع كورينثيانز منذ وصوله في يناير الماضي إليهم وخلال الفترة الماضية عان اللاعب من مشاكل بدنية مثله مثل الأسطورة الذي تم تشبيهه بها في بداية مسيرته رونالدو ولكن مع الفارق الكبير.

اللاعب الذي سجل 94 هدف في 301 مباراة رسمية له منذ 2009 سيكون أمام فرصة أخيرة للظهور وإعادة إحياء اسمه الذي كان في ظل نيمار واندثر نهائيا بعدها وذلك في الفريق البرتغالي الذي دفع 2 مليون يورو فقط لضمه.