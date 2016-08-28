في الجول يكشف - لاعب الأهلي الأكثر احترافية في رأي يول

بعد مشوار ملئ بمحطات بعضها رائع والأخر مخيب رحل مارتن يول. وكعادة أي مدرب يترك فريقا قدم الهولندي تقريرا عن كل تفاصيل رحلته.

وفي تقرير مارتن يول تطرق الهولندي للحديث عن كل أمور الفريق واللاعبين.

وعلم FilGoal.com أن تقرير مارتن يول تضمن ذكره لأسماء اللاعبين الذين يراهم الأكثر احترافية في الفريق، والأقوى بدنيا بناء على قياسات مساعده مايكل ليندمان.

مارتن يول قال إن اللاعب الأكثر احترافية في الفريق هو باسم علي الظهير الأيمن.

وبرر يول في تقريره لذلك الاختيار بأن باسم علي دائم الالتزام سواء وهو يلعب أو يجلس بديلا أو حتى وهو خارج القائمة.

تقرير مارتن يول النهائي لم يتضمن اسم الأكثر احترافية في الفريق فقط، فتضمن أيضا اسم اللاعب الأقوى بدنيا في الفريق.

وحسب تقرير مارتن يول بالاشتراك مع مايكل ليندمان الذي كان يتولى الأحمال البدنية للفريق، فإن الثنائي وليد سليمان وحسين السيد هما الأقوى بدنيا في فرقة الأهلي بين اللاعبين الحاليين.

وأسند مارتن يول اختياره للثنائي إلى الاختبارات البدنية التي عقدها ليندمان على كل اللاعبين خلال فترة تواجده.