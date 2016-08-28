الهلال الأحمر يعيد تأهيل وصيانة 3 مدارس بمحافظة الضالع اليمنية

واصلت هيئة " الهلال" الأحمر الإماراتي جهودها الخيرية والانسانية على الساحة اليمنية في إطار المشاريع التي تنفذها لمساعدة السكان على استعادة عافيتهم ومواصلة حياتهم في ظل الأوضاع التي تشهدها اليمن.

وفي هذا الشأن افتتح فضل الجعدي محافظ الضالع اليوم ثلاث مدارس عقب إعادة تأهيلها وصيانتها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدما تعرضت للتدمير الجزئي خلال فترة الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على المحافظة.

وأشاد المحافظ الجعدي في كلمة له خلال التدشين بدور الهيئة في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع التعليم في المحافظة من خلال أعمال الترميم والصيانة والتأثيث .

وقال إن هيئة الهلال الأحمر كانت أول الواصلين إلى محافظة الضالع فقدمت الإغاثة اللازمة وأعادت بناء المدارس.. واستعرض الصعوبات التي تعاني منها المحافظة جراء غياب الإمكانيات.. وقال إن هناك ما يقارب /400/ منزل دمرتها الحرب .. وأكد على ما تقدمه دول التحالف العربي من مساعدات لمحافظة الضالع التي تعرضت للتدمير خلال السنوات الماضية من قبل نظام المخلوع صالح .. ودعا إلى زيادتها.

من ناحيته ذكر محسن الحنق مدير التربية بالمحافظة أن المدارس الست عشرة التي يقوم الهلال الأحمر الإماراتي حاليا بترميمها كدفعة أولى ..أصبحت شبه جاهزة وسيتم افتتاحها قريبا.. وأضاف إن هناك 15 مدرسة آخرى سيبدأ العمل فيها قريبا ضمن أعمال المرحلة الثانية.

وقد سلم الهلال الأحمر مكتب التربية بمحافظة الضالع 225 لوحا كتابيا .

حضر حفل افتتاح المدارس الثلاث عدد من المواطنين اليمنيين والطلاب والشخصيات الاجتماعية والتربوية من أبناء المحافظة .