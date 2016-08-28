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بالفيديو..شاب روسي: إنجازات محمد بن راشد كثيرة وملهمة

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بالفيديو..شاب روسي: إنجازات محمد بن راشد كثيرة وملهمة بالفيديو..شاب روسي: إنجازات محمد بن راشد كثيرة وملهمة

أبدى شاب روسي إعجابه بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" قائلاً "بدت لي وكأنها قصص من الخيال، لكن حين اختبرت الأمر شخصياً علمت  أن لا شيء مستحيلاً ما دمت تؤمن بأحلامك".

وأشار الشاب " أندريه " إلى أن القصص عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كثيرة وملهمة في هذا المجال، مؤكدا أنه أتي لزيارة دبي منذ بضعة أعوام للمرة الأولى بعد أن سمع الكثير عن هذه المدينة.

جاء ذلك في مقطع بثته معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيسة مجلس الإمارات للشباب، لحديثه على حسابها الرسمي في "تويتر" خلال مشاركته في برنامج " حلقات شبابية " عن "الشباب واقتصاد المستقبل" الذي عقده مجلس شباب الإمارات في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية أخيراً.

وقال الشاب الروسي: "اشتريت كتابين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أحدهما "رؤيتي"، وحين قرأته بدا لي أننا إذا مشينا على خطاه، فإن بلادي قد تحظى بفرصة، لاسيما في ظل الواقع المغاير الذي نعيشه."

واختتم أندريه حديثه بالقول" أحلم بأن يقوم أحدهم بما يفعله الشيخ محمد لشعبه، وقد شجعني في الواقع على دخول عالم السياسة، وها أنا اليوم مرشح لانتخابات سبتمبر المقبلة. وإني أطبّق أفكاره بدقة، وآمل أن نحظى بفرصة العمل نحو مجتمع سعيد والوصول إلى نوع من تحقيق الاستقلال، لأن الإمارات قامت بخطوات جبارة في هذا الإطار، سيما على الصعيد الاقتصادي، وهو ما أريده لبلدي. وأنا أشكركم جزيلاً للمثال الذي تقدمونه للعالم. "

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