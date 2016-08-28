افتتاح طريق الشيخ زايد بن سلطان في حضرموت

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للجمهورية اليمنية في جميع المجالات خاصة في مجال تشييد وصيانة وتأهيل البنى التحتية للتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها أبناؤها وتسهيل وتيسير سبل الحياة أمامهم.

فقد افتتح اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت اليوم طريق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ الذي يصل الغيل والصداع والشحر ـ وهو الخط الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت والمهرة وسلطنة عمان و يبلغ طوله 15 كيلومترا .

حضر افتتاح الطريق ـ الذي يأتي ضمن مشاريع البنية التحتية المهمة التي دعمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في ساحل حضرموت ـ مطر الكتبي رئيس فريق الإمارات الإغاثي بحضرموت والمهندس سعيد محسن الكلدي المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت والمهندس محمد العمودي وكيل المحافظة للشؤون الفنية إلى جانب مستشاري ووكلاء المحافظة وعبدالرحمن محمد بن مالك نائب المدير العام لمؤسسة بن مالك.

وعبر محافظ حضرموت في كلمة له خلال الافتتاح عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على الجهود الخيرة والإسهامات المتميزة في حضرموت في مختلف الجوانب وعلى رأسها مشاريع إعادة بناء البنية التحتية بالمحافظة وكذلك الجوانب المتعلقة بالمشاريع الإغاثية والصحية ومشاريع التعليم وغيرها .

ونوه بوقوف الإمارات إلى جانب اليمن .. مؤكدا أن تلك المواقف الإنسانية النبيلة ليست وليدة الساعة وإنما تعود لأيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان إل نهيان واستمرت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

من جانبه أكد رئيس فريق الإمارات الإغاثي بحضرموت حرص الهيئة على متابعة إنجاز المشروع في وقته المحدد وبالمواصفات المتفق عليها وذلك من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وتسهيلا لتنقلاتهم بين القرى وخدمة للمناطق الزراعية الكثيرة التي يمر بها الطريق .

وقال إن الهيئة تسعى في إطار مشاريعها الإنسانية والإغاثية إلى تقديم خدمات أفضل في مشاريع التنمية والبنية التحتية ومشاريع الإغاثة لافتا إلى أن هذا المشروع له أهمية خاصة لأهالي ساحل حضرموت حيث يعتبر الطريق حيويا بالنسبة إليهم .

وعبر السكان عن ارتياحهم وسعادتهم الغامرة باستكمال المشروع ..

وشكروا دولة الإمارات على تكفلها بتمويله .. وأشادوا بالشركة المنفدة للمشروع التي استطاعت تنفيذه في وقت قياسي.

جدير بالذكر أن المشروع يعتبر أول مشاريع الإمارات العملاقة للبنية التحتية بحضرموت والذي يرى النور في موعده المحدد بفترة زمنية لاتتجاوز الـ 3 أشهر منذ توقيع هيئة الهلال الأحمر عقد استكمال " رصف " طريق الغيل الشحر مع مؤسسة بن مالك في بداية يونيو الماضي بتكلفة إجمالية تبلغ مليونا و987 ألف دولار أميركي .