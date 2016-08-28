بالخطوات.. رجيم صحى يقوى الذاكرة ويمنع أعراض الزهايمر

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الخيارات الغذائية التى يتناولها الفرد لها تأثير مباشر على الصحة العقلية وقوة الذاكرة، وحسب موقع "webmd" هناك خطوات صحية يمكن للفرد القيام بها تعمل على تقوية الذاكرة وتمنع أعراض الزهايمر المبكرة، وتكون أشبه بحمية غذائية لمنع أنواع ضارة وزيادة الأنواع الصحية:

1- تناول الأطعمة الصحية مثل "التوت، الخضر الورقية، أسماك السالمون، الجوز، عين الجمل" يزيد من قوة التركيز.

2- الحرص على تناول السبانخ وسلطة الخضار 6 مرات خلال الأسبوع

3- تناول نوع من الخضروات الطازجة مرة واحدة يوميا

4- الفاصوليا البيضاء من أنواع البقوليات التى تحتوى على نسبة عالية من محفزات الذاكرة وينصح تناولها 3 مرات فى الاسبوع

5- الحبوب الكاملة تحتوى على كنز كبير من العناصر الغذائية المفيدة ويوجد منها أنواع متعددة ويمكن تناولها 3 مرات فى اليوم.

6- يجب تناول نوع من الأسماك مرة فى الأسبوع

7- لحوم الدواجن والديك الرومى يمكن تناولها مرتين على الأكثر فى الأسبوع

8- زيت الزيتون يمكن أن يكون المادة الدهنية الأولى التى تستخدم فى تجهيز الطعام الصحى

9- اللحوم الحمراء يجب ألا يزيد تناولها عن 3 مرات فى الأسبوع

10- الحلويات والمعجنات يمكن تناولها مرتين فى الأسبوع

11-الأطعمة المقلية يمكن أن نتناولها مرة فى الأسبوع والاستغناء عنها أفضل

وكما جاء فى التقرير أثبتت الدراسات أن الأشخاص التى تتمسك بهذا النظام الغذائى ينخفض اصابتها بمرض الزهايمر بنسبة 54٪، كما أن نسبة التركيز لديهم زادت بصورة ملحوظة.