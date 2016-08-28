ننشر نص مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله بمجلس الدولة

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعته وضبط صياغته وتعديله فى قسم التشريع بمجلس، بالصيغة النهائية، عقب إدخال تعديلات مجلس الدولة.

وأرسل مجلس الدولة مشروع القانون إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، تمهيدا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها ومواد أضيف إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى تم ضبط صياغتها، وثالثة حذفت منها فقرة أو عبارة.

وجاء نص مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة كالتالى: