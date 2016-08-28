أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر نص مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله بمجلس الدولة

Google+ Print
ننشر نص مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله بمجلس الدولة ننشر نص مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله بمجلس الدولة

>كتب محمود حسين

 

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد مراجعته وضبط صياغته وتعديله فى قسم التشريع بمجلس، بالصيغة النهائية، عقب إدخال تعديلات مجلس الدولة.

 

 

وأرسل مجلس الدولة مشروع القانون إلى مجلس النواب، اليوم الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، تمهيدا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الخدمة المدنية وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

 

 

وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها ومواد أضيف إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى تم ضبط صياغتها،  وثالثة حذفت منها فقرة أو عبارة.

 

وجاء نص مشروع القانون كما ورد من مجلس الدولة كالتالى:

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365