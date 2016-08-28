النيابة تقرر حجز المتهمين بذبح وسلخ 7 حمير بالبحيرة لحين ورود التحريات

قرر قبل قليل أحمد جمال وكيل نيابة الدلنجات، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، بسكرتارية محمد يوسف، حجز كل من "محمد ح ب"، عادل م ح، أحمد م ح، حسنين خ ب" وجميعهم يقيمون بقرية قليشان التابعة لمركز إيتاى البارود، لحين ورود التحريات، بعد أن ضبطوا أثناء قيامهم بسلخ وذبح 7 حمير على مصرف قرية كوم زمران بدائرة مركز الدلنجات، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أب وأولاده الإثنين وشريكه، وأن بطاقة الأب مدون بها فى خانة المهنة "جزار".

وكانت لجنة من تموين الدلنجات برئاسة بكر عبد الدايم مدير مكتب تموين الدلنجات، وأحمد جميل عقده مفتش التموين، قامت بختم الحمير الـــ 7 التى تم ضبطها بمصرف كوم زمران بدائرة مركز الدلنجات، أثناء قيام عدد من الأشخاص بذبحها وسلخها.

فيما قرر اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تعيين حراسة من قوة مركز شرطة الدلنجات على الحمير النافقة، وعددها 7، التى عثر عليها فجرا بمصرف قرية كوم زمران التابعة لمركز الدلنجات، أثناء قيام عدد من الأشخاص بسلخها، لحين وصول فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور لمحل الواقعة ومناظرة الحمير النافقة.

كما وجه اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى لسرعة كشف حقيقة الأمر، لمعرفة ما إذا كان المتهمون المضبوطون وعددهم 4 أشخاص، وهم كل من " محمد ح ب " ، عادل م ح " ، أحمد م ح " حسنين خ ب "، وجميعهم يقيمون بقرية قليشان التابعة لمركز إيتاى البارود يتاجرون فى الجلود أو كانوا يذبحون ويقطعون هذه الحمير النافقة لبيع لحومها للمطاعم على أنها لحوم أبقار.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، ألقت القبض على 4 أشخاص أثناء قيامهم بسلخ وذبح 7 حمير على مصرف قرية كوم زمران بدائرة مركز الدلنجات.