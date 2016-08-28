5 أبرز أطعمة تساعد على زيادة وزنك أهمها عين الجمل والجبن والمكرونة

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن نقص الوزن من المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض، لكن إذا كنت تحاول الحصول على بعض الوزن من الممكن تناول بعض الأطعمة التى تساعد على اكتساب الكثير من الوزن، وتشمل الآتى:

1. عين الجمل..

فهى تحتوى على الدهون الصحية والألياف الغذائية والبروتين، كما أن تناول عدد من عين الجمل فى الحياة اليومية يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على تحسين أداء الدماغ وخفض مستوى الكولسترول السيئ فى الجسم.

2. الجبن..

من المعروف أن الجبن يحتوى على مصدر كبير من الكالسيوم وفيتامين ب12، كما أن تناول شريحة من الجبن تحتوى على أكثر من 100 سعر حرارى، لذا فأن إضافة الجبن فى النظام الغذائى تزيد من الوزن.

3. المكرونة..

هى من الأطعمة النشوية التى تساعد على زيادة الوزن، وتحتوى على مئات من السعرات الحرارية، فإن طهى طبق من المكرونة يساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية ولذيذة.

4. البيض المقلى..

يحتوى على الدهون الصحية والسعرات الحرارية، وإدراجه فى وجبة الإفطار يمد الجسم بالسعرات الحرارية ويساعد على زيادة الوزن، كما أنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية.

5. الشيكولاته الداكنة..

أثبتت العديد من الدراسات أنها تحتوى على أكثر من مائة سعر حرارى، وإضافتها فى النظام الغذائى يساعد على زيادة الوزن بشكل سريع دون أضرار.