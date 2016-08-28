رفع قيمة التأمين على حياة حجاج القرعة إلى 60 ألف جنيه

أعلن اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، رفع قيمة التأمين على حياة حجاج بعثة القرعة إلى 60 ألف جنيه؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتقديم كافة سُبل الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

وقال اللواء ماهر – في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن ” وزير الداخلية وجه بالتطوير المستمر لمنظومة الحج، بما يضمن آداء ضيوف الرحمن للمناسك في سهولة ويسر، مشيرًا إلى استمرار توافد حجاج القرعة على الأراضي المقدسة؛ حيث يكون في استقبالهم ضباط وأفراد بعثة القرعة، والذين يقومون على إنهاء كافة إجراءات الوصول، وتسهيل إجراءات تسكين الحجاج في الفنادق المخصصة لهم، سواء في المدينة المنورة، أو في مكة المكرمة”.

كما أعلن استحداث غرفة عمليات مركزية بقطاع الشئون الإدارية بالقاهرة لأول مرة، تحتوي على مراكز اتصال لتلقي جميع شكاوى أقارب الحجاج بالبلاد، والاطمئنان عليهم بالأراضي المقدسة؛ وذلك من خلال الربط مع غرف العمليات بمكة المكرمة والمدينة والمنورة، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على الرقم الهاتفي (27983000)، أو من خلال البريد الإلكتروني الموجود على موقع بوابة الحج المصرية الموحدة (hij.moi.gov.eg)؛ فضلًا عن غرف العمليات الخاصة ببعثة حج القرعة بالأراضي المقدسة؛ سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، من خلال الأرقام الهاتفية المثبتة على كروت التعارف التي تسلمها الحجاج.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية حجاج بيت الله الحرام، الالتزام بتعليمات بعثة حج القرعة، والتي تضمن راحتهم وسلامتهم خلال تأديتهم مناسك الحج، مطالبًا ضيوف الرحمن بالتفرغ للعبادة، وعدم الانشغال عن آداء الفريضة والتركيز فقط على آداء المناسك.

وأكد اللواء ماهر – فيما يتعلق بأوجه التطوير التي أدخلتها وزارة الداخلية على حج القرعة هذا العام – أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث تم حجز 17 فندقًا مميزًا لإقامة الحجاج بمكة المكرمة، معظمها في شوارع إبراهيم الخليل، أجياد السد، الهجرة، وغزة، وهي الشوارع المحيطة بالحرم المكي الشريف، وجميعها فاخرة ومصنفة، وتبعد عن الحرم بمسافة تتراوح ما بين 650 وألف متر، وهو ما يتيح لحاج القرعة أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكي الشريف، وكذلك الحال بالنسبة للمدينة المنورة، حيث نجحت البعثة هذا العام فى حجز 90% من فنادق الحجاج بالمنطقة الشمالية المطلة على المسجد النبوي الشريف، فيما لا تبعد باقى الفنادق عن الحرم بأكثر من 200 متر.