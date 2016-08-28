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مكتب التنسيق يواصل قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية

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مكتب التنسيق يواصل قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية مكتب التنسيق يواصل قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية

مكتب التنسيق – أرشيفية

واصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الأحد، قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة، وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وتقرر – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن يكون صرف الأوراق وأرقام التسجيل لهؤلاء الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساء يوميًا في الفترة المحددة، وعلى الطالب إحضار أصل شهادة النجاح مستوفاة لجميع التصديقات، ولا تُقبل صور أو حتى صورة طبق الأصل، إلى جانب أصل شهادة الميلاد، وبالنسبة لشهادة الثانوية الأمريكية يراعى متابعة التعليمات التي يصدرها المكتب.

كما تقرر أن يكون استلام الأوراق من طلاب هذه الفئة عن طريق مكتب التنسيق وفرعيه، حيث تقرر تخصيص ثلاثة أيام بدأت من الجمعة وتستمر حتى اليوم الأحد للطلاب الحاصلين على الثانوية الإنجليزية، فيما تم تحديد أيام 29 و30 و31 أغسطس للطلاب الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم من جميع الشهادات.

 

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