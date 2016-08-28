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«بكري» يقدم مستندات فساد وزير التموين السابق إلى نيابة الأموال العامة

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«بكري» يقدم مستندات فساد وزير التموين السابق إلى نيابة الأموال العامة «بكري» يقدم مستندات فساد وزير التموين السابق إلى نيابة الأموال العامة

النائب مصطفى بكري وخالد حنفي وزير  (أرشيفية)

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الأحد، التحقيق مع النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا.

وحضر “بكرى” الساعة الثانية عشر ظهرا ومعه مجموعة كبيرة من المستندات التى تدين وزير التموين السابق وتؤكد تورطه فى الفساد فى منظومة القمح، مؤكدا أنه سوف يقدمها إلى النيابة أثناء جلسة التحقيق معه والتى بدأت منذ قليل.

كان “بكري” قد تقدم ببلاغه إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ووجه فيه عدة اتهامات مدعمة بالوثائق ضد وزير التموين السابق الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي واتهمه فيها بإهدار المال العام وحماية الفاسدين وتربيح الغير على حساب الفقراء وعلى حساب الأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى وإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة وأوضح بكري، أنه سيقدم إلى النيابة العامة مئات المستندات التي تدعم أقواله.

 

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