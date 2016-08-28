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البدري يعلن أسماء المعارين خلال 48 ساعة

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البدري يعلن أسماء المعارين خلال 48 ساعة البدري يعلن أسماء المعارين خلال 48 ساعة

ينوي حسام البدري المدير الفني للأهلي، تقليص قائمة الفريق للموسم الجديد بإعارة بعض اللاعبين الشباب.

وأكد البدري أنه سيتم إعارة العناصر الشابة التي كانت تشارك في تدريبات الفريق الأول ومبارياته الودية، لاكتساب خبرات اللعب في الدوري الممتاز.

وأضاف عبر إذاعة 9090: "سيتم الإعلان عن المعارين خلال يومين على الأكثر".

وأشار إلى أنه يحاول استغلال المكان الشاغر في القائمة، لتدعيم الفريق، مضيفا: "ولكن الوقت ضيق للغاية".

وواصل: "لا يجوز لي كمدير فني الحديث عن المراكز التي تحتاج لتدعيم عبر وسائل الإعلام".

وكان الأهلي أبرم 6 صفقات هذا الصيف، هم محمد الشناوي، مروان محسن، علي معلول، ميدو جابر، جونيور أجاي وأكرم توفيق.

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