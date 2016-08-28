رفعت يصل مقر إنبي.. واللاعب في الزمالك خلال ساعات رسميا

ساعات قليلة باتت تفصل أحمد رفعت صانع ألعاب نادي إنبي عن الانتقال للزمالك بشكل رسمي.

وتواجد أحمد رفعت في مقر نادي إنبي صباح اليوم الأحد لإنهاء ما تبقى من أوراق، تمهيدا لانضمامه إلى الزمالك بشكل نهائي.

وكان رفعت قد وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك قبل أيام لمدة 5 أعوام. (طالع التفاصيل)

واتفق الزمالك مع إنبي مساء أمس السبت على دفع مبلغ 4 ملايين جنيه نظير الصفقة. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، تنازل إنبي عن الشكوى التي كان قد قدمها لاتحاد الكرة ضد اللاعب بسبب تغيبه عن التدريب.

وسينهي أحمد رفعت باقي أوراقه المتبقية في إنبي ظهر اليوم الأحد، ثم يجمع متعلقاته ويتجه للزمالك، لإنهاء إجراءات الصفقة بشكل نهائي.

وسيكون صاحب الـ 23 عاما هو الصفقة الـ 13 للفريق الأبيض للموسم الجديد، إذ تعاقدوا من قبل مع حسني فتحي - أسامة إبراهيم - محمود حمدي - محمد مجدي - علي فتحي - شوقي السعيد - محمد ناصف - صلاح ريكو - محمود دونجا - محمد مسعد - ستانلي أوهووتشي - أحمد جعفر، بالإضافة لأحمد رفقت وأحمد حمودي الذي قد ينضم للفريق الأبيض بشكل رسمي خلال ساعات.

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