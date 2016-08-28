أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 80 سنة، من محافظة المنوفية – مركز قوسينا، من حجاج السياحة.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان – رئيس البعثة الطبية للحج – بحسب بيان – أن المتوفي يُدعى بكر سليمان محمد بكر، وتوفي إثر أزمة قلبية حادة، ووافته المنية قبل نقله إلى مستشفى التيما بمحافظة التيماء التابعة لمنطقة تبوك .

وأشار حجازي، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، صباح اليوم، بلاغًا يفيد بوصول مواطن مصري إلى مستشفى التيماء متوفي.