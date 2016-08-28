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وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

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وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي السعودية

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة ثالث حاج مصري بالأراضي مساء أمس السبت، عن عمر يناهز 80 سنة، من محافظة المنوفية – مركز قوسينا، من حجاج السياحة.

وأكد الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان – رئيس البعثة الطبية للحج – بحسب بيان – أن المتوفي يُدعى بكر سليمان محمد بكر، وتوفي إثر أزمة قلبية حادة، ووافته المنية قبل نقله إلى مستشفى التيما بمحافظة التيماء التابعة لمنطقة تبوك .

وأشار حجازي، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، صباح اليوم، بلاغًا يفيد بوصول مواطن مصري إلى مستشفى التيماء متوفي.

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