أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

السادا:أرفض تكليف الإخوان بوزارت أومناصب قيادية قبل مصالحة وطنية

Google+ Print
السادا:أرفض تكليف الإخوان بوزارت أومناصب قيادية قبل مصالحة وطنية السادا:أرفض تكليف الإخوان بوزارت أومناصب قيادية قبل مصالحة وطنية

أبدى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه الشديد لما ذكره المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى من عرض حقائب وزارية فى الإنتقالية على جماعة الإخوان المسلمين ، مشيرا إلى أن هذا لا يصح قبل عمل مصالحة وطنية خصوصا فى ظل هذا التوقيت الحرج وعدم تقبل كثيرين من أعضاء جماعة الإخوان للواقع وإيمانهم بأن ما حدث ليس ثورة شعبية ، دون مراعاة وتفهم لإرادة جموع الملايين التى خرجت تنادى بضرورة إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وأشار السادات إلى أنه لا أحد يريد إقصاء الإخوان المسلمين ولكن يجب أولا إزالة آثارجرحهم لأن كثير منهم يشعرون بأنه تم القفز على حق رئيسهم وجماعتهم فى إدارة شئون الدولة ، ولهذا فلابد من المصالحة الوطنية أولا والرضا والقناعة بأن هناك وضع جديد أراده المصريون ويجب التعامل معه والتكاتف من أجل أن نبدأ البناء.

وأكد السادات أن أى إجراءات تحدث قبل عمل مصالحة وطنية شاملة قد يكلف مصرالكثير ، خصوصا فى ظل وجود مجموعات من الإخوان برابعة العدوية ما زالت متواجدة إلى الآن رفضا لرحيل الرئيس مرسى بعد مضى إسبوع كامل على رحيله ، وأخرى منهم أيضا أسسوا حركة تسمى ” بلا عنف ” رفضا لما تقوم به المجموعة الأولى ، وإيمانا منهم بضرورة وقف العنف والإندماج والمشاركة فى بناء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج