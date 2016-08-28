الرياضة واتباع نظام غذائى معا يحدان من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 46%

كشفت دراسة تم إجراء التجارب السريرية عليها للتأكد من صحتها أن اتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة معا يساعدان فى التقليل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 46%.

نقل الدراسة الموقع الأمريكى "هيلث" عن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، حيث أفاد الباحثون أنه يزداد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع وجود سمنة ومستويات عالية من الدهون والكولسترول الضار فى الجسم، وهو ما يشكل خطرا على صحة الفرد.

قال الدكتور "إدوارد فايس" أستاذ علوم التغذية جامعة "سانت لويس": "جاءت النتائج أكثر إيجابية لمن يقومون باتباع نظام غذائى وممارسة الرياضة معا من أولئك الذين لم يفعلوا سوى إحدى الطريقتين فقط، وذلك نظرا للفوائد الكثيرة الناتجة عن هاتين العملتين".

وفسر "فايس" أهمية القيام باتباع نظام غذائى مع ممارسة الرياضة فى الحماية من أمراض القلب قائلا: "التمارين الرياضية ترفع من معدلات ضربات القلب والتمثيل الغذائى الناتج عن نظام صحى يساعد فى ضخ الدم بشكل طبيعى بالإضافة إلى خفض السعرات الحرارية، كل هذا يوفر فوائد مختلفة للقلب تعود على الفرد بحمايته من الإصابة بهذا المرض المزمن الذى يسبب وفاة الملايين بسببه سنويا".

وأشار "فايس" إلى أن الدراسة لا تعنى أن من يقوم بإتباع نظام غذائى فقط لإنقاص الوزن لا يحمى نفسه من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن التأثير الأكبر والنتائج الأفضل تحدث مع اتباع نظام غذائى صحى مع ممارسة الرياضة الصحيحة التى تنشط القلب.