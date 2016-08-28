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التايم: الفول المدمس من أكثر 10 وجبات صحية حول العالم

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التايم: الفول المدمس من أكثر 10 وجبات صحية حول العالم التايم: الفول المدمس من أكثر 10 وجبات صحية حول العالم

وجبة إفطار مصرية

نشر موقع الـ”تايم” الأمريكي قائمة تضم أكثر 10 وجبات إفطار صحية حول العالم.

وكان من بين تلك الوجبات هو الفول المدمس، والذي ذكرت عنه الصحيفة أنه يمثل وجبة الإفطار المصرية منذ عهد الفراعنة، كما تحدثت “التايم” عن طرق أشكال أطباق الفول المدمس، كالفول بالزيت الحار، وبالكمون والليمون والثوم والبصل والبيض المسلوق أحيانًا.

وعن فوائد الفول قالت “التايم” أن الفول توجد به الألياف والمعادن والحديد والمنجنيز والفوسفور، والقليل جدا من المشبعة، كما أنه يمتاز بأنه خالي من الكوليسترول.

وتحدثت التايم أيضًا عن الإفطار التركي، والذي يعد من أهم الوجبات الصحية حول العالم، حيث يضم الزيتون -لما يحتويه من فوائد عظيمة للقلب- والطماطم والجبن الأبيض، والبقدونس مخلوط بعصير الليمون، كما يضم أيضًا البيض والعسل والخيار والخبز.

وليس من الغريب أن تتحدث “التايم” عن الشكشوكة باعتبارها من الأطباق الصحية ولكن الغريب أنها اعتبرت هذا الطبق “إسرائيلي”.

وتعتبر الشكشوكة من الأطباق الرئيسية المنتشرة في شمال أفريقيا ومعظم الدول العربية، وتعد طبقًا رئيسيًا بتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

والشكشوكة هي بيض مسلوق مع الطماطم والتوابل والخضروات، وهي تحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة ونسبة قليلة من الدهون الأحادية غير المشبعة.

 

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