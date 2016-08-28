الصحة: وفاة 11 مواطنا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق مطار سوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم عن وفاة 11 مواطنا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق مطار سوهاج الدولى .

وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى

مستشفيات سوهاج الجامعي وجرجا العام والمنشأة المركزي فور وقوع الحادث بمشاركة 8 سيارات اسعاف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن 7 من حالات الوفاة تم نقلها الى مشرحة مستشفيات المنشأة العام وجرجا العام فيما تم نقل باقي الحالات الى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي ، أما بالنسبة للمصابين حيث تم نقل مصاب واحد الى مستشفى سوهاج العام فيما تم نقل باقي الاصابات الى مستشفى سوهاج الجامعي .