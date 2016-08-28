صراع الصفقات – تقرير: باليرمو يمنح بالوتيللي 24 ساعة مهلة للانضمام إليه

منح نادي باليرمو ماريو بالوتيللي مهاجم ليفربول مهلة 24 ساعة لحسم قراره النهائي بشأن الانضمام للفريق الإيطالي.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن صفقة انتقال اللاعب لباليرمو قد لا تتم بسبب الراتب المنخفض الذي قد يحصل عليه حال موافقته، إذ أن العرض يقدر بـ700 ألف يورو في الموسم.

ويقدر راتب بالوتيللي الحالي مع ليفربول بـ5.8 مليون يورو في الموسم، ويمتد عقده الحالي مع الحمر حتى 2018.

وأوضح التقرير أن أندية إيفرتون وكريستال بالاس ووست بروميتش ألبيون قد أبدوا اهتمامهم بضم المهاجم الإيطالي.

وقضى بالوتيللي الموسم الماضي معارا إلى ميلان لعب خلاله 23 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.