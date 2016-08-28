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صراع الصفقات – سكاي: وست بروميتش يستعير الشاذلي من توتنام

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صراع الصفقات – سكاي: وست بروميتش يستعير الشاذلي من توتنام صراع الصفقات – سكاي: وست بروميتش يستعير الشاذلي من توتنام

يستعد وست بروميتش ألبيون للإعلان رسميا عن ضم ناصر الشاذلي من توتنام على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وحسب تقرير نشرته "سكاي سبورتس" فإن الشاذلي خرج من حسابات مدربه ماوريسيو بوكتينيو، والنادي يرغب في أن يعيره حتى يستعيد مستواه.

وانضم الشاذلي إلى توتنام قادما من تفينتي الهولندي بمبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني في صيف 2013 ويمتد عقده الحالي حتى 2018.

ولم يشارك الشاذلي حتى الآن في مباريات توتنام الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الشاذلي مع توتنام 119 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 25 هدفا وصنع 16 هدفا أخرين.

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