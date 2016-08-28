صراع الصفقات - ميلان: رومانيولي ليس للبيع مطلقا

قال أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان إن أليسيو رومانيولي مدافع فريقه ليس للبيع على الإطلاق.

وكان ميلان قد أعلن رسميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه رفض عرضا من تشيلسي لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=202691

وعند سؤاله من قبل "ميدياسيت بريميوم" عما إذا كان سيبيع رومانيولي أجاب:"إنه غير قابل للبيع على الإطلاق".

وكانت صحيفة "جارديان" قد نشرت تفاصيل عرض تشيلسي لضم صاحب الـ21 عاما. (طالع التفاصيل)

http://www.filgoal.com/arabic/news.aspx?NewsID=202545

وانضم رومانيولي إلى ميلان خلال الصيف الماضي قادما من روما بمبلغ 21 مليون جنيه إسترليني ولعب 34 مباراة بالدوري الإيطالي.