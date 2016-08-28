متطرفون يهاجمون سجنا بجنوب الفلبين..وهروب 28 سجينا

شن متطرفون يحملون راية تنظيم داعش هجوما على سجن بجنوب الفلبين مما ادى الى هروب ثمانية من عناصرهم وعشرين من المعتقلين الاخرين.

وبحسب رويترز أعلن قائد الشرطة المحلية ان الهجوم استهدف سجن مراوي وشنه خمسون مقاتلا مدججا بالسلاح من جماعة ماوتي احدى الحركات العديدة الناشطة في جزيرة مينداناو.

وألقى عسكريون يعملون عند نقطة تفتيش القبض على المقاتلين الثمانية الهاربين وعثروا على اسلحة ومتفجرات في شاحنتهم.

جدير بالذكر ان جماعة ماوتي يشتبه بمسئوليتها عن هجوم دام في فبراير على معسكر بوتيغ النائي في مينداناو، وكان المهاجمون انذاك يرفعون الرايات السود لتنظيم داعش.

واسفر ذلك الهجوم عن سقوط 12 قتيلا في صفوف المهاجمين وخمسة قتلى في صفوف العسكريين.