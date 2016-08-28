معارض سوري يصف ترحيل أهالى داريا بـ«النقطة السوداء» فى عمل الأمم المتحدة

وصف عضو الهيئة السورية العليا للمفاوضات ونائب رئيس الوفد المفاوض، جورج صبرة، ترحيل أهالى داريا من المدينة وتنفيذ الأمم المتحدة لما يرده النظام -خلال المفاوضات التى جرت بين النظام والمعارضة الأسبوع الماضي- بـ”النقطة السوداء” فى عمل الأمم المتحدة.

وقال صبرة، أمس السبت، إن ماتعرضت له داريا السورية خلال السنوات الأربع الماضية يصعب تصوره، متهما الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بالعجز عن إدخال سلة غذائية واحدة إلى المدينة، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط عن قناة “العربية الحدث”.

وأضاف صبرة ، أن 2300 قتيل راحوا ضحايا فى داريا جراء قصف النظام السورى لها بالبراميل المتفجرة وكل أنواع الاسلحة المحرمة دوليا.

وأشار إلى أن قرار مجلس الامن الدولي 2254 أدرج داريا ضمن المدن الـ 18 من أجل فك الحصارعليها، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى عجزوا فى إدخال سلة غذاء واحدة إليها.

ولفت إلى أن النظام السورى لم يقبل أن تنفذ القرارات الدولية فى داريا، وأيضا لم يقبل أن يبقى أهل داريا فى بيوتهم ،معتبرا أنها عملية “تهجير قسرية”.