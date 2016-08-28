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«سلعوة» تهاجم 18 طفلًا أثناء لهوهم أمام منازلهم في بني سويف

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«سلعوة» تهاجم 18 طفلًا أثناء لهوهم أمام منازلهم في بني سويف «سلعوة» تهاجم 18 طفلًا أثناء لهوهم أمام منازلهم في بني سويف

أرشيفية

مراسل «ONA» :

هاجم حيوان الـ”سلعوة”، اليوم الأحد، 18 طفلًا بقريتي الحيبة والعُجر – مركز الفشن ببني سويف، أثناء لهوهم أمام منازلهم، وتم نقلهم للوحدة الصحية والمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

وقال مصدر بالوحدة الصحية، إنه ” تم استقبال 18 طفلًا، مصابون بعقر حيوان السلعوة، وتم إعطاؤهم المصل اللازم، وتحويل بعضهم إلى المستشفى المركزي لاستكمال العلاج”.

وأضاف المصدر :” توجد حالتان خطيرتان بين المصابين، الأولى لطفلة مصابة في عنقها، والثانية طفل مصابًا بقطع جزئي بالأذن اليمني”.

وأكد أحد أهالي الأطفال المصابين، أن الإصابات نتيجة مهاجة حيوان السلعوة القادم من الجبل لأطفالهم في أثناء اللهو، أمام منازلهم بقريتي الحيبة والعجر.

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أونا