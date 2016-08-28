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مقتل 32 من ميليشيات الحوثيين خلال قصف مدفعي على واقعهم

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مقتل 32 من ميليشيات الحوثيين خلال قصف مدفعي على واقعهم مقتل 32 من ميليشيات الحوثيين خلال قصف مدفعي على واقعهم

ارشيفية

ذكر المركز الإعلامي اليمني للمنطقة العسكرية الخامسة، أن 23 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح قتلوا فى قصف مدفعي لقوات التحالف العربي، على مواقعهم فى جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية من شمال غربى اليمن.

وقال المركز إن طائرات دول التحالف استهدفت تجمعات للمليشيات فى شرق حرض ودمرت مخزنين للأسلحة والذخيرة للمليشيات فى المنطقة مساء أمسي، وأشارت مصادر المقاومة المؤيدة للجيش اليمنى إن الانفجارات ظلت مستمرة لمدة طويلة بعد تفجير المخزنين، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى واصلت الطائرات استهداف تجمعات المليشيات فى محافظتى صعدة والجوف شمالى اليمن، واستهدفت إحدى الغارات قياديا من الحوثيين فى مديرية باقم بمحافظة “صعدة”، مما أدى إلى مقتله وعدد من مرافقيه، كما استهدفت الطائرات موقعا للمليشيات فى مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وفى محافظة الحديدة الساحلية غربى اليمن التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة قصفت الطائرات ميناء رأس عيسى والقاعدة البحرية فى الحديدة.

 

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