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أكبر رجل في العالم يتمنى الموت منذ ربع قرن

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أكبر رجل في العالم يتمنى الموت منذ ربع قرن أكبر رجل في العالم يتمنى الموت منذ ربع قرن

الأندونيسي البالغ من العمر 145 سنة

يَدَعي رجل إندونيسي، أنه أكبر رجل في العالم، بعدما بلغ عمره 145 سنة، لكن أمنيته الوحيدة لا تبدو براقة، أو باعثة على الأمل، بعد كل تلك السنوات.

يعيش مباه غوثو، الإندونيسي، بمدينة سراغين وسط جافا، فيما يعرف من حوله أنه ولد عام 1870، وفقًا لتاريخ الميلاد الموثق في بطاقته الشخصية، أي أنه يبلغ من العمر 145 سنة.

وقال المسؤولون في مكتب التوثيق المحلي، إنهم استطاعوا أخيرًا اثبات أن بطاقة هوية الرجل أصلية، وأن تاريخ ولادته حقيقي، بحسب ما أوردته صحيفة تلغراف.

ويتمنى “غوثو” – ورغم عمره المديد - أن لا يبقى على هذه الأرض مدة أطول، إذ أنه عاش ليرى أولاد أولاد أحفاده.

وقال أحد أحفاد الرجل، أن جده كان يتمنى الموت منذ كان عمره 122 سنة، واشترى بالفعل موقعًا ليدفن به على مقربة من مقابر أولاده، وذلك منذ عام 1992.

ويقضي “غوثو” معظم وقته في الاستماع إلى الراديو، لأن بصره ضعيف جدًا، وعندما سئل عن سر طول العمر أجاب: الصبر.

وكالات

 

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