مقتل أربعة إرهابيين في مدينة لاهور الباكستانية

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الاحد، من قتل أربعة ارهابيين خلال مداهمه بمنطقة ماناوان بمدينة لاهور.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن ثلاثة إرهابيين اخرين قد تمكنوا من الفرار واوضحت أنه تم إطلاق عملية بحث على نطاق واسع للعثور على الهاربين.

وأضافت القناة الباكستانية أنه تم مصادرة كمية من الأسلحة خلال هذه العملية.

وكانت القوات الباكستانية قد قامت بعملية المداهمة بناء علي معلومات اكدت ان هؤلاء الارهابيين من ضمن المتورطين في الهجوم الذي وقع عام 2009 بأحد الأسواق وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة 150 آخرين في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

أ ش أ