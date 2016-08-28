أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كوريا الجنوبية: عقد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الكوري والأمريكي في أكتوبر

Google+ Print
كوريا الجنوبية: عقد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الكوري والأمريكي في أكتوبر كوريا الجنوبية: عقد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الكوري والأمريكي في أكتوبر

وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه

صرح وزير الخارجية يون بيونج-سيه اليوم الاحد أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع يوم الاثنين لوزراء الخارجية والدفاع من الجانبين (2+2) الكوري الجنوبي و الأمريكي في شهر أكتوبر القادم.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال الوزير يون، أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة كي بي إس ” نسعى للبحث عن مختلف السبل لإبراز مدى معاناة كوريا الشمالية المتوقعة الناجمة عن تطوير البرنامج النووي والصاروخي بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي والدول الحليفة، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بين البلدين المخطط لعقده في أكتوبر القادم في واشنطن.

يشار إلى أن الاجتماع قد انطلق في أكتوبر 2014 .

وفي حديثه عن حادثة انشقاق تيه يونج-هو، الوزير المفوض الكوري الشمالي في السفارة الكورية الشمالية في بريطانيا إلى كوريا الجنوبية، قال الوزير انه “خلال الأشهر الثمانية الماضية سجل عدد المنشقين الكوريين الشماليين من طبقة الصفوة الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، مما يشير الى مدى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، موضحا أنه يتوقع حدوث المزيد من الحالات المشابهة في المستقبل.

وحول إمكانية عقد لقاء القمة بين كوريا الجنوبية والصين، خلال يومي 4 و5 من الشهر القادم ضمن مؤتمر القمة لمجموعة العشرين في قوانغتشو بالصين، قال ” هناك إمكانية كبيرة للقاء ثنائي بين زعيمي البلدين كالمعتاد في مؤتمرات القمة متعددة الاطراف، سنقدم المعلومات ذات الصلة في حال كان هناك تطورات بشأن التشاور بين البلدين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا