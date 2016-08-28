كوريا الجنوبية: عقد اجتماع وزيري الخارجية والدفاع الكوري والأمريكي في أكتوبر

صرح وزير الخارجية يون بيونج-سيه اليوم الاحد أنه من المنتظر أن يعقد اجتماع يوم الاثنين لوزراء الخارجية والدفاع من الجانبين (2+2) الكوري الجنوبي و الأمريكي في شهر أكتوبر القادم.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قال الوزير يون، أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة كي بي إس ” نسعى للبحث عن مختلف السبل لإبراز مدى معاناة كوريا الشمالية المتوقعة الناجمة عن تطوير البرنامج النووي والصاروخي بالتعاون مع مجلس الأمن الدولي والدول الحليفة، وذلك في اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بين البلدين المخطط لعقده في أكتوبر القادم في واشنطن.

يشار إلى أن الاجتماع قد انطلق في أكتوبر 2014 .

وفي حديثه عن حادثة انشقاق تيه يونج-هو، الوزير المفوض الكوري الشمالي في السفارة الكورية الشمالية في بريطانيا إلى كوريا الجنوبية، قال الوزير انه “خلال الأشهر الثمانية الماضية سجل عدد المنشقين الكوريين الشماليين من طبقة الصفوة الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، مما يشير الى مدى تأثير العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، موضحا أنه يتوقع حدوث المزيد من الحالات المشابهة في المستقبل.

وحول إمكانية عقد لقاء القمة بين كوريا الجنوبية والصين، خلال يومي 4 و5 من الشهر القادم ضمن مؤتمر القمة لمجموعة العشرين في قوانغتشو بالصين، قال ” هناك إمكانية كبيرة للقاء ثنائي بين زعيمي البلدين كالمعتاد في مؤتمرات القمة متعددة الاطراف، سنقدم المعلومات ذات الصلة في حال كان هناك تطورات بشأن التشاور بين البلدين”.