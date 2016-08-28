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تدريبات «التحفيز الذاتي» تحارب التوتر النفسي

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تدريبات «التحفيز الذاتي» تحارب التوتر النفسي تدريبات «التحفيز الذاتي» تحارب التوتر النفسي

أرشيفية

أوردت مجلة “ناتور آرتست” الألمانية أن تدريبات التحفيز الذاتي تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي ومواجهة صعوبات النوم والصداع.

وللاستفادة من هذه المزايا أكدت المجلة المعنية بالطب البديل على أهمية ممارسة هذه التدريبات يومياً، على ألا يقل معدل ممارسة التدريبات عن ثلاثة مرات أسبوعياً لمدة 15 إلى 20 دقيقة للحصة التدريبية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وكي يتمكن المرء من التعرف على التقنيات الأساسية لتدريبات التحفيز الذاتي، فإنه يتعين عليه أن يشترك بدورة تعليمية حيث إنها تسهل من عملية البدء في التدريبات.

ويتم إجراء تدريبات التحفيز الذاتي أثناء الاستلقاء أو الجلوس، وتشتمل على تمارين مختلفة. وأوضحت المجلة الألمانية أن تمرين الهدوء يساعد المرء على أن يعتاد على التدريبات. علاوة على أن تمارين الثقل تهدف إلى الاسترخاء.

ويعتبر تمرين التنفس من المكونات الأخرى لتدريبات التحفيز الذاتي، بحيث يقوم بالمرء بالتنفس بتباطؤ وبشكل موحد.

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