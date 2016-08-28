«الشعلالي» ينضم إلى الجهاز الفني لنادي الأهلي

اقترب التونسي أنيس الشعلالي، مدرب الأحمال، من الانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، حسبما أفاد مراسلنا.

يأتي ذلك بعد أن أجرى “البدري” اتصالًا هاتفيًا بـ”التونسي” – الذي عمل معه أثناء توليه القيادة الفنية لأهلي طرابلس الليبي قبل سنوات – وهو ما رحب به مدرب الأحمال.

ويُعد “الشعلالي” من أبرز مدربي الأحمال داخل الوطن العربي، إذ سبق له العمل في أندية الإفريقي، البنزرتي التونسيين، واللهلي الليبي.

وكان حسام البدري، أعلن خلال – مؤتمر تنصيبه مديرًا فنيا – وجود نية للاستعانة بمخطط أحمال عربي، للانضمام إلى الجهاز الفني الذي يضم كل من أحمد أيوب، مدرب عام، سيد معوض، مدرب مساعد، طارق سليمان، مدرب خراس مرمي.