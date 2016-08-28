أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع في السوق السوداء وشركات الصرافة وسط تشديدات الحكومة

Google+ Print
سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع في السوق السوداء وشركات الصرافة وسط تشديدات الحكومة سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع في السوق السوداء وشركات الصرافة وسط تشديدات الحكومة

يوجد حالة من عدم الاستقرار  والخوف في السوق السوداء المصرية، نتيجة لهبوط وارتفاع في الفترة الأخيرة، مما يخلق حالة من الخوف الشديد لدى المتعاملين بالدولار خوفاً من الخسارة المالية الكبيرة، مما قد يعرضهم للإفلاس.

و أشار المصدر  أن سعر الدولار  اليوم يتراوح من12.30إلى 12.60حسب مكان البيع والشراء في مختلف المحافظات، كما قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الدولار في البنوك، و شركات الصرافة المصرية عند 8.78 للشراء، 8.88للبيع.

أكد مصدر  بالسوق السوداء  أن  سعر الدولار   يشهد استقراراً ملحوظاً اليوم بشركات الصرافة و السوق السوداء المصرية، في محاولة من المصرية و البنك المركزي المصري للسيطرة عليه، من خلال إصدار العديد من القوانين لتشديد العقوبات على المتلاعبين بسعر الدولار، بالإضافة إلى الحملات المتكررة على شركات الصرافة والسوق السوداء وضبط المتلاعبين بسعر الدولار ومعاقبتهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة