سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع في السوق السوداء وشركات الصرافة وسط تشديدات الحكومة

يوجد حالة من عدم الاستقرار والخوف في السوق السوداء المصرية، نتيجة لهبوط وارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، مما يخلق حالة من الخوف الشديد لدى المتعاملين بالدولار خوفاً من الخسارة المالية الكبيرة، مما قد يعرضهم للإفلاس.

و أشار المصدر أن سعر الدولار اليوم يتراوح من12.30إلى 12.60حسب مكان البيع والشراء في مختلف المحافظات، كما قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الدولار في البنوك، و شركات الصرافة المصرية عند 8.78 للشراء، 8.88للبيع.

أكد مصدر بالسوق السوداء أن سعر الدولار يشهد استقراراً ملحوظاً اليوم بشركات الصرافة و السوق السوداء المصرية، في محاولة من الحكومة المصرية و البنك المركزي المصري للسيطرة عليه، من خلال إصدار العديد من القوانين لتشديد العقوبات على المتلاعبين بسعر الدولار، بالإضافة إلى الحملات المتكررة على شركات الصرافة والسوق السوداء وضبط المتلاعبين بسعر الدولار ومعاقبتهم.

شبكةعيونالإخبارية

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