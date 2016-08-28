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والي مدينة ديار بكر التركية ينفي تأثير رحلات المطار بالهجوم الصاروخي

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والي مدينة ديار بكر التركية ينفي تأثير رحلات المطار بالهجوم الصاروخي والي مدينة ديار بكر التركية ينفي تأثير رحلات المطار بالهجوم الصاروخي

أرشيفية

نفى والي مدينة ديار بكر التركية حسين أقصوي أن يكون الهجوم الصاروخي الذى وقع منذ قليل قد أثر على الرحلات الجوية في مطار المدينة.

ونقلت قناة الحدث العربية مساء اليوم عن أقصوي قوله إن مسلحين شنوا هجوما صاروخيا على نقطة تفتيش للشرطة قرب مطار مدينة ديار بكر التركية, مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا ولم يؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وكانت وسائل إعلام تركية قد قالت إن موظفي المطار والمسافرين نقلوا على الفور إلى ملاجئ في مبنى المطار عقب الهجوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مطارات تركيا للهجوم. إذ سبق أن هاجم 3 انتحاريين مطار أتاتورك في اسطنبول مخلqفين نحو 30 قتيلا في نهاية يونيو الماضي.

أ ش أ

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