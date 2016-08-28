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هجوم يُشتبه بأنه “إرهابي” على كنيسة بإندونيسيا ولا توجد إصابات خطيرة

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هجوم يُشتبه بأنه “إرهابي” على كنيسة بإندونيسيا ولا توجد إصابات خطيرة هجوم يُشتبه بأنه “إرهابي” على كنيسة بإندونيسيا ولا توجد إصابات خطيرة

الشرطة الإندونيسية

تحقق الشرطة الإندونيسية في هجوم يُشتبه بأنه إرهابي قام به شخص يشهر سكينا على قس أثناء قداس الأحد في إحدى الكنائس وتم إرسال فريق من خبراء المفرقعات لتحديد ما إذا كانت الحقيبة التي كان يحملها المهاجم على ظهره تحتوى على متفجرات.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في مدينة ميدان بشمال سومطرة إنه لم تقع إصابات خطيرة على الرغم من أن القس ومهاجمه أصيبا بجروح بسيطة.

وقال متحدثة باسم شرطة ميدان في بيان إن “عملا إرهابيا وقع صباح الأحد في كنيسة سانت جوزيف الكاثوليكية.

“الشرطة تحقق مع الجاني.. وستفتش منزله بحثا عن أي مواد تستخدم في صنع قنابل.”

وقال شاهد كان موجودا في الكنيسة لرويترز إن المهاجم كان يجلس مع مصلين آخرين قبل أن يجري صوب القس.

وقال “وقع انفجار صغير مثل الألعاب النارية وأخرج أيضا سكينا أثناء اندفاعه صوب القس.”وأُرسل فريق من خبراء المفرقعات إلى المكان للتحقق مما إذا كان المهاجم يحمل متفجرات تحسبا لأن يكون الهجوم محاولة فاشلة لتفجير انتحاري.

 

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