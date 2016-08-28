انتهاء تصحيح كراسات الدور الثانى للثانوية العامة والنتيجة خلال 48 ساعة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لطلاب الدور الثانى للثانوية العامة، موضحا أنه تم البدء فى أعمال المراجعة، مؤكدا اعتماد النتيجة خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أنه تم رصد ما يقرب من 200 حالة غش إلكترونى وشغب خلال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، والتى انتهت الخميس الماضى، لافتا إلى أنه تم تطبيق القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش.