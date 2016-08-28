مصطفى بكري يُدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد وزير التموين السابق

تستمع نيابة الأموال العامة العُليا، اليوم الأحد – تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة – إلى أقوال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا، حسبما أفاد مراسلنا.

وتقدم بكري – في وقت سابق – ببلاغٍ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، وجه فيه عدة اتهامات مدعمة بالوثائق ضد وزير التموين السابق – الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي – واتهمه فيه بإهدار المال العام، حماية الفاسدين، وتربيح الغير على حساب الفقراء، والأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى.

كما اتهم بلاغ بكري، وزير اتموين والسابق بإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص، وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة.