أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصطفى بكري يُدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد وزير التموين السابق

Google+ Print
مصطفى بكري يُدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد وزير التموين السابق مصطفى بكري يُدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد وزير التموين السابق

البرلماني مصطفى بكري، ووزير السابق خالد حنفي

تستمع نيابة الأموال العامة العُليا، اليوم الأحد – تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة – إلى أقوال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب في البلاغ المقدم منه ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، حول وقائع فساد بمنظومة القمح وغيرها من القضايا، حسبما أفاد مراسلنا.

وتقدم بكري – في وقت سابق – ببلاغٍ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، وجه فيه عدة اتهامات مدعمة بالوثائق ضد وزير التموين السابق – الذي تقدم باستقالته الخميس الماضي – واتهمه فيه بإهدار المال العام، حماية الفاسدين، وتربيح الغير على حساب الفقراء، والأموال المخصصة لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأخرى.

كما اتهم بلاغ بكري، وزير اتموين والسابق بإهدار مئات الملايين في اللجوء إلى التخزين في صوامع القطاع الخاص، وترك 75% من السعات التخزينية للصوامع الحكومية فارغة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات