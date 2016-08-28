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"صحة البرلمان" تطالب بلجنة لتقصى الحقائق حول مخازن الأدوية المغشوشة

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"صحة البرلمان" تطالب بلجنة لتقصى الحقائق حول مخازن الأدوية المغشوشة "صحة البرلمان" تطالب بلجنة لتقصى الحقائق حول مخازن الأدوية المغشوشة

>كتب مصطفى السيد

أكد الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن اللجنة تقدمت بطلب لهيئة المكتب  بمجلس النواب ، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى شأن مخازن الأدوية التى تحوى أدوية مغشوشة ومهربة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن اللجنة تنتظر قرار رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصى الحقائق ، موضحا أن رئيس مجلس النواب هو من لديه صلاحيات تشكيل لجان تقصى الحقائق بوجه عام ، وتكوينها ، وتحديد عددها.

وأشار "مرشد " إلى أن مهام لجنة تقصى الحقائق ستكون الكشف عن العيوب والسلبيات المتواجدة فى المخازن شركات الأدوية ، والكشف عن الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية ، والأدوية المخزنة بطريقة سيئة.


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