تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة صاحب مزرعة بكرداسة ١٥ يوما

أمر على السيسى، وكيل نيابة كرداسة تجديد حبس مسجل خطر ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار اثنين آخرين، لاتهامهم بسرقة صاحب مزرعة دواجن.

كان المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث مركز كرداسة، قد تلقى بلاغا من "حسام حسن عبد العزيز" صاحب مزرعة دواجن، يتهم فيه ثلاثة مجهولين بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه"، نتج عنه الإصابة، كما قام المتهمون بسرقة مبلغ مالى يقدر بـ170 ألف جنيه وفروا هاربين.

وبعد إخطار الجهة الأمنية تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة، وبتكثيف الجهود تم الوصول للمتهم الرئيسى فى الواقعة، وتبين أنه يدعى "زياد. م" 27 عاما عاطل.

وتمكن ضباط القسم من القبض عليه، وبالكشف الجنائى تبين أنه مسجل سرقات، وقد سبق القبض عليه فى أكثر من واقعة وتحرر محضر.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء توجه المجنى عليه إلى أحد البنوك لتوريد المبلغ المالى المشار إليه "حصيلة بيعه للدواجن"، فوجئ بقيام المتهمين باعتراض طريقه مستقلين دراجة نارية بدون لوحات، واستولوا منه على النقود، وقام أحدهم بالتعدى عليه وإصابته.