أخبار سوريا.. وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا توسع هجومها شمال سوريا

قالت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، يوم السبت، إن الجيش التركى كثف هجماته على أراضيها فى شمال سوريا، واتهمت أنقرة بإرسال مركبات عبر الحدود فى منطقة كوبانى، وهو ما نفاه مسئول تركى .

وقالت الميليشيا فى بيان إن الجيش التركى قصف بالمدفعية قرية قرب كوبانى مساء يوم الجمعة واستخدم أسلحة ثقيلة لضرب مواقع تابعة لها فى محافظة عفرين بشمال غرب سوريا.

وبدأت تركيا عملية واسعة فى شمال سوريا هذا الأسبوع تدعم خلالها المعارضين السوريين الذين يسعون للسيطرة على أراض تابعة لتنظيم داعش ووقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية التى تسيطر حاليا على مساحات كبيرة فى الشمال.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مركبات عسكرية تركية عبرت الحدود إلى سوريا قرب كوبانى ونصبت حواجز مما أثار احتجاجا.

وقال المسؤول التركى إن معدات تشييد تحميها مركبات عسكرية بدأت فى الحفر لبناء سياج على الحدود فى منطقة كوبانى لكنه نفى دخول أى منها كوبانى أو أن تكون عبرت الحدود.