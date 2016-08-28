أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا.. وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا توسع هجومها شمال سوريا

Google+ Print
أخبار سوريا.. وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا توسع هجومها شمال سوريا أخبار سوريا.. وحدات حماية الشعب الكردية: تركيا توسع هجومها شمال سوريا

>بيروت (رويترز)

قالت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، يوم السبت، إن الجيش التركى كثف هجماته على أراضيها فى شمال سوريا، واتهمت أنقرة بإرسال مركبات عبر الحدود فى منطقة كوبانى، وهو ما نفاه مسئول تركى .

 

وقالت الميليشيا فى بيان إن الجيش التركى قصف بالمدفعية قرية قرب كوبانى مساء يوم الجمعة واستخدم أسلحة ثقيلة لضرب مواقع تابعة لها فى محافظة عفرين بشمال غرب سوريا.

 

وبدأت تركيا عملية واسعة فى شمال سوريا هذا الأسبوع تدعم خلالها المعارضين السوريين الذين يسعون للسيطرة على أراض تابعة لتنظيم داعش ووقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية التى تسيطر حاليا على مساحات كبيرة فى الشمال.

 

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن مركبات عسكرية تركية عبرت الحدود إلى سوريا قرب كوبانى ونصبت حواجز مما أثار احتجاجا.

 

وقال المسؤول التركى إن معدات تشييد تحميها مركبات عسكرية بدأت فى الحفر لبناء سياج على الحدود فى منطقة كوبانى لكنه نفى دخول أى منها كوبانى أو أن تكون عبرت الحدود.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365