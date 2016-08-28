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مدير أمن الغربية يجتمع بالضباط الجدد المنقولين حديثا للمديرية

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مدير أمن الغربية يجتمع بالضباط الجدد المنقولين حديثا للمديرية مدير أمن الغربية يجتمع بالضباط الجدد المنقولين حديثا للمديرية

>الغربية - عادل ضرة

عقد اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية اجتماعا بالضباط الجدد المنقولين حديثا إلى مديرية أمن الغربية بحضور اللواء سمير شحاته - مساعد المدير للتدريب والأفراد واللواء طارق العباسى مدير إدارة الحماية المدنية والعميد جمال حلمى مدير مركز تدريب الشرطة والعميد خالد أبو طالب رئيس قسم شئون الخدمة و52 ضابطا منقولين حديثا بعد صدور الحركة العامة للتنقلات.

 ووجه مدير أمن الغربية بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وتوعية قوات الشرطة على ضرورة تطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية مما يكون له مردود إيجابى على المواطنين.

وأكد على المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات، والعمل على تسهيل وتيسير أمور المواطنين بالنوبتجية وأفهمهم أعمال ضابط منوب وواجباته أثناء تواجده بالعمل، كما وجه الضباط بعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم وأكد على حسن المعاملة بين هيئة الشرطة والقوات المسلحة والعمل على دعمها.


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