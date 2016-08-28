قائد قوات أمن الحج لـ«الرياض»: لن نسمح بأي شعارات سياسية في الحج

أكد الفريق خالد بن قرار الحربي -قائد قوات أمن الحج- جاهزيتهم التامة الأمنية لتطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام التي تم الانتهاء منها ودراستها ومراجعتها واعتمادها، الى جانب الاستفادة من إيجابيات خطط الأعوام السابقة وتطويرها ومعالجة السلبيات لتوفير أفضل الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام.

ونوه الفريق الحربي في حديثه لـ"الرياض" بالتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وأهمية التنافس والتسابق في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والقيام بالمزيد من الأعمال الجليلة في سبيل هذه الرسالة العظيمة، التي تتشرف بها المملكة قيادة وشعباً، مشيراً الى اعتماد سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مؤخراً الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج بعد دراستها ومراجعتها.

القطاعات الأمنية تعمل في منظومة واحدة.. وسنضرب بيد من حديد كل

من يحاول المساس بأمن الحجاج

وأوضح الفريق الحربي أن جميع العاملين في الخطة الأمنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام تم تدريبهم وشرح الخطط لهم في مناطقهم واختيار القادة الميدانيين من أصحاب الخبرة التراكمية ومراعاة اللياقة البدنية لهم.

وشدد -قائد قوات أمن الحج- في حديثة لـ "الرياض" بأنه لن يسمح لأي شعارات سياسية أو غيرها لأن الحج لجميع المسلمين ويجب أن يعيشوا في جو أيماني بعيد عن كل الشعارات السياسية أو غيرها مؤكداً انهم سيضربون بيد من حديد كل من يسيئ لأمن الحج او يحاول المساس بأمن الحجاج.

وبين أن العنصر النسائي شريك في تطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية للحج، كما تطرق الفريق الحربي الى الجوانب المرورية وصحة الحجاج إضافة إلى الكشف عن الحملات الوهمية قبل وصولها للحرم، وفيما يلي نص الحوار :

(الخطط الأمنية والتنظيمية)

• توجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو ولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تؤكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في كل عام.. إلى أين وصلتم في إعداد الخطط الأمنية؟

تم الإعداد للخطط الأمنية والتنظيمية منذ وقت مبكر وتمت دراستها ومراجعتها واعتمادها من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبلا شك تم الاستفادة من إيجابيات خطط الأعوام السابقة وتطويرها ومعالجة السلبيات لتوفير أفضل الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وقد تم تعديل بعض الخطط وفقا للمتغيرات في بعض الطرق في مشعر منى بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التي توفر الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وسوف يلمس بمشيئة الله الحجاج على أرض الواقع كل الإمكانات والأدوات العملية التي تساعد على أمنهم وسلامتهم وراحتهم.

• العاملون في كوكبة خدمة الحجاج هذا العام من رجال الأمن هل تلقوا تدريبات قبل اختيارهم وإلحاقهم بهذه المهمة ؟

بالتأكيد أن تدريب القوات العاملة في الحج يتم تدريبهم وشرح الخطط لهم في مناطقهم بالإضافة إلى إقامة الكثير من المحاضرات والتوعية بأهمية الزمان والمكان وشرف خدمة ضيوف الرحمن، وروعي في ذلك اختيار القادة الميدانيين من أصحاب الخبرة التراكمية والتأكد من وصول المعلومات لجميع العاملين في الميدان، وروعي في ذلك تنمية اللياقة البدنية خاصة وهذا الموسم ما نتوقعه من ارتفاع في درجات الحرارة.

(الإرشاد بلغات مختلفة)

• كيف تتعاملون مع اللغات المتعددة وهل تم تدريب منسوبيكم على تعلم تلك اللغات قبل أن يتم إشراكهم في هذه الخطة الأمنية ؟

تم تأهيل عدد من العاملين في الميدان بعدد من اللغات وخاصة في منطقة الحرمين الشريفين وبالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الإشارات والعلامات الإرشادية في الطرقات وبعض اللغات وتتوفر إذاعة في الصوتيات في بعض مواقع الازدحام قبل الجمرات مع وجود مترجمين لتوصيل رسائل صوتية فورية لجميع الحجاج في الجمرات أو النقل للمخيمات عند الحاجة لتوصيل أي رسالة لتحقيق سلامتهم.

(الحركة المرورية)

• يعتبر الجانب المروري من أهم الأمور التي تركزون عليها في كل عام للتسهيل على تنقل الحجاج، هل هناك أعمال جديدة سوف تتغير هذا العام في هذا الجانب ؟

لا شك أن الحركة المرورية هي جزء من منظومة الحج ولها تأثير كبير على الحجاج وتحركاتهم بين المشاعر وبالتأكيد أن استخدام قطار المشاعر بنقل أكثر من 300 ألف حاج بالإضافة إلى النقل الترددي لأكثر من سبعمائة إلى تسعمائة ألف حاج يخفف الحركة على بقية الطرق وبنسبة المشاة بالطرق في الطرق وبالذات من عرفات إلى مشعر مزدلفة لا يتجاوز 10% كما أن لمنع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكب لها دور إيجابي في تسهيل حركة المرور للمشاعر.

عدلنا بعض الخطط وفقا للمتغيرات.. واختيار القادة الميدانيين من أصحاب الخبرات التراكمية

• وماذا عن تعاونكم مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في خطط الحج هذا العام؟

في هذا الوقت لا بد لنا من الإشادة بهيئة تطوير مكة والتي كان لها حضور مميز هذا العام في كثير من التحسينات على الأرض في المشاعر وسرعة اتخاذها للقرارات في عمل كثير من المشاريع والحلول الهندسية للمحافظة على سلامة الحجاج.

(إدارة الحشود)

• تقوم إدارة الحشود بجهود جبارة في كل عام لإنجاح موسم الحج.. ماهي أبرز أعمال تلك الإدارة؟

المملكة تعتبر رائدة في إدارة الحشود فنحن ولله الحمد ننقل أكثر من مليوني حاج في خمسة أيام في يوم التروية في منى ومنها إلى عرفات ومنها إلى مشعر مزدلفة ورحلة مشعر منى، فالعالم لم ولن يشهد مع هذه التحركات للحشود في تأمين تحركاتهم وإسكانهم وإعاشتهم وتأمين أمنهم وسلامتهم وراحتهم مع ذلك نعمل دائما على تطوير أنفسنا ومنسوبينا لنرقى إلى أفضل منهج علمي ونفسي في إدارة الحشود.

(منظومة متكاملة)

• وهل لديكم خطط استباقية تقومون بتنفيذها لإنجاح مواسم الحج في كل عام خاصة من شرط المناطق وما أبرز ما تم عمله هذا العام؟

العمل في الحج هو منظومة متكاملة فالتعامل مع الحجاج يبدأ في كل المناطق ولدينا خطط مع مديري الشرط وقوى بشرية للتعامل بالذات مع الحجاج غير النظاميين والحملات الوهمية والتعامل معهم وفق نظام الإجراءات والعقوبات النظامية للحد من وصولهم إلى حدود المشاعر المقدسة.

(عقوبات مشددة)

• كيف تتعاملون مع من يقدمون لأداء فريضة الحج دون تصريح وما الكلمة التي توجهونها لهم؟

صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم الحج دون تصريح لمخالفته لأمر ولي الأمر، ونحن نعمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم سواء السعودي الناقل أو الوافد باستكمال إجراءات التعميم وحجز المركبة وتطبيق الغرامات المالية والترحيل وسنطبق التعليمات ولا تهاون في ذلك ونرجو منهم الاستجابة للإمر الشرعي بعدم الحج بلا تصريح وتعودنا بالذات من أبناء الوطن دائما التعاون لخدمة الحجاج.

• فيما يخص المكاتب الوهمية للحج، ما العقوبات التي تتنظر العاملين في تلك المكاتب؟

العقوبات مشددة في هذا الجانب والتسجيل حاليا إلكترونيا ولا مجال للحملات الوهمية وأنماء قد يكون هناك من يحاولون ان يخادعون الأخرين بحملات على وسائل الاتصال الأخرى لجمع المال فقط والنصب والاحتيال على من يرغب الحج ويخادع بالأسعار المخفضة الغير صحيحة.

(الحج بدون تصريح)

• وما العقوبات الخاصة بنقل الحجاج غير النظاميين ؟

الحاج الذي لا يحمل تصريحا عليه غرامة مالية ويعمم ويرحل، وعلى الناقل غرامة مالية عن كل شخص منقول وتصل العقوبة إلى مصادرة المركبة بعد إحالته إلى جهة الاختصاص ومنها عقوبة السجن.

• ما تأثير الحاج غير النظامي على الخدمات الأمنية وغيرها من الخدمات التي وفرت للحجاج؟

-بلا شك أن الحاج غير المشمول في الخدمة هو سبب التأثير الفعلي لعدم راحة الحجاج لعدة أسباب أولا غير المشمول في السكن ولا النقل وكذلك لا يخضع للتفويج وبالتالي يقوم بالافتراش ويعيق حركة الحشود ويتسبب في كثير من الحوادث وتعطيل حركة ومصلحة الحجاج النظاميين.

(لا تعكير للحج)

• هناك من يحاول من الحجاج التعكير على المسلمين ممن يؤدون فريضة الحج من خلال التظاهرات أو رفع الشعارات بهدف الأخلال بأمن الحج ماذا أعددتم لهذا التجاوز؟

الحج هو للعبادة ورحلة إيمانية ولن يسمح لأي شعارات سياسية أو غيرها لأن الحج هو لجميع المسلمين ويجب أن يعيشوا في جو إيماني بعيد عن كل مظاهر الشعارات السياسية أو غيرها ومن أراد أن يسيئ لأمن الحج نؤكد أننا سنضرب بيد من حديد من يحاول المساس بأمن الحجاج أو أمن المواطن.

• ما أبرز الأعمال الموكلة لإدارة شؤون الأمن المعنية بخدمة الحجاج وهل تغطي جميع المشاعر؟

أعمال شؤون الأمن متعددة وهامة وتتواجد في كل المشاعر والحرمين وتتابع مع شرط المناطق فيما يخص الوضع الأمني، وكذلك متابعة منع الحجاج غير النظاميين وعلى دور كبير في العمل ظاهريا وكذلك في أعمال التحري والعمل السري لحفظ الأمن.

حققنا الريادة العالمية في إدارة الحشود.. والعناصر النسائية شريك في العمل الأمني والتنظيمي

(البحث والتحري)

• وماذا عن الجهود لمواجهة ممتهني النشل والجرائم الجنائية والأسلحة والمتفجرات؟

أعدت خطط أمنية وتم نشر أفراد البحث والتحري في جميع مواقع التجمعات في الحرمين والمشاعر ولهم تجارب ناجحة في ذلك من خلال العمرة وفي كل المواسم كما أن للأسلحة والمتفجرات دور كبير ومميز في التفتيش في مداخل مكة وفي مواقف حجز السيارات ومسح المشاعر والمرافق العامة.

(الجوازات والأمن الدبلوماسي)

• وكيف ترون الجهود التي تقوم فيها إدارة الجوازات داخل تلك المنظومة الأمنية لخدمة الحجاج؟

لا شك أن للجوازات دوراً مهماً في خدمة ضيوف الرحمن وهم أول من يقوم في استقبال الحجاج وقد تم تفعيل التقنية والاستفادة منها في خدمة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءاتهم ونحن نعمل كمنظومة أمنية واحدة لخدمة ضيوف الرحمن.

• وماذا عن دور الأمن الدبلوماسي وقوة القوات الخاصة لأمن الطرق في مساندة زملائهم في الجهات الأمنية الأخرى؟

جميع القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية تعمل كمنظومة واحدة بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والأهلية ولكل جهة أمنية عمل مباشر أو مساند فقوات الأمن الدبلوماسي وهي قوة مساندة للمسجد الحرام في التوسعة الشمالية تحت قيادة إدارة حركة الحشود في الحرم وساحاته وأمن الطرق هي قوات لها أعمال جبارة في متابعة حملات الحجاج على الطرق وأهم ذلك ضبط مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمنع الدخول والتسلل للمشاعر لأي حاج بدون تصريح.

(الأمن والصحة)

• وماذا عن الجهود التي تتولاها وزارة الحج والعمرة داخل هذه المنظومة الأمنية ؟

-هناك تنسيق واهتمام وعمل تكاملي بين الجهات الأمنية ممثلة في قيادة أمن الحج ووزارة الحج والعمرة واهتمام كبير في العمل على ضبط وتقييم التفويج لتمكين الحجاج من أداء حجهم بأمن وسلامة وراحة.

• الحافظ على الحالة الصحية للحجاج من الأمور الهامة، كيف سيكون عمل وزارة الصحة داخل المنظومة الأمنية؟

الأمن والصحة عاملان مشتركان في الحج، وورش العمل مستمرة في أيجاد عمل تكاملي ونحن نلمس ثمار ذلك التعاون دائما وفي كل المواسم سواء في الحج أو العمرة.

• تعاون حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين، له دور كبير في خطوات الحج؟

ماذا تأملون منهم من عمل لمساندة خططكم والحفاظ على راحتهم وراحة الحجاج؟

تعودنا دائما في هذا الوطن الغالي دائما التعاون وخدمة ضيوف الرحمن وترك الفرصة لحجاج الخارج وخاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها الحرمين والمشاعر عدد من المشاريع التي سوف تساعد مستقبلا لاستيعاب أعداد كبيرة وتمكين أكبر عدد لإداء فريضة الحج.

(العنصر النسائي شريك)

• هل يتم الاستعانة بالعنصر النسائي في خطة موسم الحج، وكيف ستكون آليه العمل للعنصر النسائي؟

العنصر النسائي موجود ويعمل شريك معنا في خططنا الأمنية والتنظيمية كالجوازات والأمن الجنائي وفي الحرمين وفي عدد من الأجهزة الحكومية في خدمة وأمن حجاج بيت الله الحرام.

(خدمة ضيوف الرحمن)

• كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟

لقد بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وبمتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إلى جانب الوقوف الميداني لمعالي مدير الأمن العام كل الخطط والجهود والطاقات البشرية والإمكانات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، ونسأل الله العلي القدير أن يمكننا من خدمة ضيوفه وأن يكون حجا آمنا ومميزا وأن نطمئن جميعا بعودة حجاج بيت الله الحرام لديارهم سالمين غانمين وأشكر "الرياض" على هذا اللقاء لإيضاح جزء بسيط مما تقدمه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

الفريق خالد الحربي

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