النيابة تستعجل تحريات المباحث حول سرقة خزينة الحماية المدنية بالقاهرة

استعجلت نيابة حوادث وسط القاهرة، تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حول واقعة سرقة خزينة الإدارة العامة للحماية المدنية فى منطقة العتبة.

وانتدبت النيابة ، فى وقت سابق ، خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مسرح الحادث، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجناة .

ومن المقرر أن تستدعى النيابة عددا من المسئولين بمبنى الحماية المدنية بالقاهرة، وأمين الخزينة للاستماع إلى أقوالهم على سبيل الاستدلال.

وفى السياق ذاته، كلفت النيابة، خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، بتفريغ كاميرات المراقبة بكل أرجاء مبنى إدارة الحماية المدنية، لكشف غموض واقعة سرقة رواتب ضباط الحماية المدنية بالقاهرة.

كانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تعرضت لسرقة حقيبة بداخلها ربع مليون جنيه رواتب الضباط والأفراد العاملين بالإدارة من خزينة المبنى، تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.