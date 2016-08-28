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إنقاذ تسعيني يعاني هبوطاً حاداً في الدورة الدموية وانسداداً معوياً خطيراً بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم

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استقبل قسم الطوارئ بمستشفى د. سليمان الحبيب في القصيم حالة طبية طارئة وخطيرة لمريض يبلغ من العمر 93 عاماً يعاني من آلام شديدة ومتكررة في منطقة البطن وغثيان مستمر واستفراغ لعدة أيام، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكر الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية، بحسب ما أوضحه د. وجيه عودة استشاري العناية المركزة.

وأضاف أنه فور وصول المريض لطوارئ المستشفى تم إخضاعه للفحص السريري الإكلينكي وإجراء الأشعة المقطعية على البطن (C.T Scan)، إذ تبين وجود انسداد معوي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومشاكل في القلب، حيث تم وضعه تحت أجهزة المراقبة الدقيقة وعمل الإسعافات الأولية وإعطائه العلاجات الطبية المناسبة والسريعة لمثل هذه الحالات الحرجة.

وأشار استشاري العناية المركزة إلى أنه بعد عمل الأشعة التلفزيونية وتخطيط القلب (ECG) تبين وجود قصور وضعف في عضلة القلب، موضحاً أنه تم استدعاء فريق طبي من استشاريو العناية المركزة والقلب والتخدير للوقوف على الحالة وتحديد الخطة العلاجية. إثر ذلك قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استكشافية باستخدام تقنيات المنظار لعلاج الانسداد والحيلولة دون حدوث أية مضاعفات، وأوضح أن العملية استغرقت ثلاث ساعات وتبين وجود تموت (غرغرينا) بالأمعاء الرفيعة بالبطن بطول 1 متر ومعالجته باستئصال الجزء المتضرر وتنظير البطن ومن ثم إعادة توصيل الأجزاء السليمة ببعضها البعض. وقال د. وجيه عودة أن العملية تمت بنجاح -ولله الحمد- حيث تم نقل المريض للعناية المركزة للاطمئنان على مؤشراته الحيوية ومتابعته على مدار الساعة. وقد أظهرت التقارير الأولية وجود تحسن تدريجي في القلب والوضع الطبي العام، كما بدأ المريض في التغذية الوريدية ومن ثم الفموية والحركة وخرج من المستشفى بعد سبعة أيام من العملية.

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