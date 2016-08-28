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المهن العلمية بالإسكندرية: الإعلان عن مظلة صحية جديدة للأعضاء خلال سبتمبر

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المهن العلمية بالإسكندرية: الإعلان عن مظلة صحية جديدة للأعضاء خلال سبتمبر المهن العلمية بالإسكندرية: الإعلان عن مظلة صحية جديدة للأعضاء خلال سبتمبر

>الإسكندرية – أسماء على بدر

أكد الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، أن النقابة بصدد الانتهاء من مظلة صحية جديدة للأعضاء سوف يتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر وقبل يوم العلميين المقام بمكتبة الإسكندرية.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العروض الصحية تشمل تخفيضات من 10 إلى 40 % للنظارات الطبية ومعامل التحاليل والتعاقدات مع عدد من المستشفيات الكبرى فى مناطق الإسكندرية المختلفة لكى تخدم أعضاء النقابة.

 

وأشار إلى أن نقابة المهن العلمية بالإسكندرية حريصة على التواصل الدائم وبشكل مستمر مع أعضائها، موضحاً أن الفعاليات العديدة التى تم تنظيمها من قبل النقابة كانت لهدف تجميع العلميين تحت مظلة نقابية والتعريف بخدمات النقابة وأهدافها.


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