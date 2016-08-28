5 أسباب وراء تأخر سن البلوغ.. أبرزها السمنة والوراثة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أسباب تأخر سن البلوغ عند بعض الفتيات والذكور، مثل نمو القامة أو خشونة فى الصوت، أما بالنسبة للفتيات نزول الدورة الشهرية، ومن الممكن أن يكون السبب مشاكل فى الغدد الصماء، لكن من الأفضل التعرف عن الحقائق الأساسية وراء تأخر سن البلوغ، والتى تشمل الآتى:

1. السبب وراء تأخر سن البلوغ يمكن أن يكون وراثيا، فإذا كنت تأخرت فى سن البلوغ فيكون أطفالك لديهم فرصة أكبر لتأخر البلوغ أيضا.

2. يمكن أن يبدأ البلوغ عند الذكور فى سن متأخرة، فمن المتوقع أن يبدأ سن البلوغ من عمر 9 سنوات حتى نهاية بلوغ سن الـ15.

3. السمنة يمكن أن تكون السبب وراء تأخر سن البلوغ، فإذا كان طفلك يعانى من زيادة الوزن فيجب اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الوزن.

4. عند بلوغ طفلك حوالى 15 عاما ولا يظهر عليه أى علامات للبلوغ يجب التوجه للطبيب المختص.

5. فى حالات نادرة، تأخر سن البلوغ للأولاد فى سن المراهقة يمكن التعامل معه من قبل المتخصصين، ويتم العلاج باستخدام حقن هرمون التستوستيرون.