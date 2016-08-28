سيف بن زايد: مجتمعنا قوي بحكمة قيادته

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المجتمع الإماراتي سيبقى مستقراً قوياً متماسكاً بحكمة قيادته وعزيمة أبنائه، مشيراً إلى حرص قيادة الوطن على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتعزيز دور الشباب ورعايتهم واستثمار أوقات فراغهم بما يعينهم على خدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم بشكل عام.

ونوه سموه في كلمة له بمناسبة تخريج فوج من الطلبة المشاركين بمعسكرات «أقدر» للمغامرات الطلابية أخيراً، بأهمية توجيهات قائد مسيرة الوطن، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصهم على رعاية جيل الشباب، ورفدهم بالوسائل الضرورية التي تمكنهم من التفوق والعمل والعطاء، تعزيزاً لتطلعات وآمال المستقبل.

ولفت سموه إلى أن برنامج الشيخ خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» يستهدف غرس قيم حب العمل الجماعي كفريق والتغلب على التحديات في سبيل رفعة أنفسهم ووطنهم.

350 طالباً

وكان اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية شهد حفل تخريج 350 طالباً ضمن فعاليات معسكر مغامرات الطلابية الذي نظمه برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

وحضر الحفل الذي أقيم في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بمنطقة الشهامة بأبوظبي، مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، والعقيد الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، والدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وغانم سالم الزعابي مدير مركز التعليم والتطوير المهني.

تعاون استراتيجي

وأوضح العقيد الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب أن هذه المعسكرات تأتي ثمرة تعاون وشراكة استراتيجية بين برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، والقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم.